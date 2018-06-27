الرئيس اليمني: الحوثيون يستخدمون المدنيين دروعًا بشرية

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن الحوثيين يستخدمون المدنيين دروعا بشرية.

وأضاف الرئيس اليمني، اليوم الأربعاء، خلال استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن، أن الحوثيين يعتدون على المنشآت الحكومية في الحديدة ويسعون إلى تعطيل الميناء، مشددًا على حرص الحكومة تجنيب الحديدة أي مواجهات مسلحة.

ورفض الرئيس اليمني، بشكل تام بقاء أي وجود لمسلحي الحوثي داخل ميناء الحديدة أو المحافظة كلهاـ مؤكدًا على وجوب انتشار قوات وزارة الداخلية اليمنية في داخل الحديدة.

وشدد الرئيس اليمني، على رفض أي محاولة حوثية لتجزئة الحل والمبادرة الدولية.