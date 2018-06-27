رابط سريع| بث حي البرازيل وصربيا كورة اون لاين مشاهدة مباراة البرازيل وصربيا من خلال البث المباشر

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معلومات عن مشاهدة البرازيل وصربيا اليوم صربيا Vs البرازيل، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1 + بي إن 4k، الملعب : أرينا بالتيكا، المعلقين : حفيظ دراجي (بي إن ماكس 1) + خليل البلوشي (بي إن 4k) .





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