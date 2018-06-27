تعرفي على علامات الشخص الكاذب

هناك طرق عدة يمكنكِ من خلالها كشف الكاذبين من حولكِ بكل بساطة، فقط اطلعي عليها في السطور التالية:_





النظرات: الشخص الذي لا يصدُق بالحديث لن يطيل النظر إلى عينيك، بل في الواقع لن ينظر أبدًا إليهما، وإن حدث ذلك، ستجدين أنه يتعامل بسرعة فائقة أثناء النظر إليكِ.





الجسد: الشخص الكاذب في الغالب لن يتوافق الحديث مع جسده، وسنجده يحك أنفه كثيرًا، إضافة إلى حركته المستمرة والدوران حول المكان نفسه.





الوجه: إيماءات وتغيرات وانفعالات الشخص الكاذب لن تكون متوافقة مع ما يتحدث به أو مع المشهد الذي يقوله؛ لأنه لم يعشه في الواقع، ولم يمر بحادثة كالتي يتحدث بها.





الحديث: الكاذب يتهرب من الأسئلة الموجهة إليه، إضافة إلى تردده الواضح أثناء الإجابة، كما أنه يحاول الهروب من الموضوع الذي يزيد من نسبة التوتر لديه.





تكرار الكلمات: ستجدين أن الشخص غير الصادق في حديثه يقول كلمة «أنا» كثيرًا، بالإضافة إلى عبارات: «أنا صادق»، «أنا أقول الحقيقة»، «أنا لا أحب الكذب تمامًا في حديثي».





التفكير: سنجد من يكذب ويراوغ في حديثه يتردد ويفكر كثيرًا بالإجابة قبل النطق بها، أو يتردد في إجابته، ويصاب بـ«التأتأة» أثناء الحديث.





العصبية الواضحة: إذا قمت بتوجيه أسئلة عديدة للشخص الكاذب، ستجدين أنه يصاب بعصبية كبيرة، مما يؤدي ذلك إلى المنازعة فيما بينكما، كما أنه سيتهمك بأنك لا تثقين في مدى مصداقيته.





التوتر والخوف: الكاذبون دائمًا يشعرون بالخوف من أي شخص غريب قد يواجهونه أو بالتوتر الذي قد يصيبهم أثناء لقائهم مع أي شخص ليسألهم عن أي أمر يتعلق بحياتهم العملية والعلمية.



