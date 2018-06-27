تعرفي على علامات الشخص الكاذب
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:48 م
هناك طرق عدة يمكنكِ من خلالها كشف الكاذبين من حولكِ بكل بساطة، فقط اطلعي عليها في السطور التالية:_
النظرات: الشخص الذي لا يصدُق بالحديث لن يطيل النظر إلى عينيك، بل في الواقع لن ينظر أبدًا إليهما، وإن حدث ذلك، ستجدين أنه يتعامل بسرعة فائقة أثناء النظر إليكِ.
الجسد: الشخص الكاذب في الغالب لن يتوافق الحديث مع جسده، وسنجده يحك أنفه كثيرًا، إضافة إلى حركته المستمرة والدوران حول المكان نفسه.
الوجه: إيماءات وتغيرات وانفعالات الشخص الكاذب لن تكون متوافقة مع ما يتحدث به أو مع المشهد الذي يقوله؛ لأنه لم يعشه في الواقع، ولم يمر بحادثة كالتي يتحدث بها.
الحديث: الكاذب يتهرب من الأسئلة الموجهة إليه، إضافة إلى تردده الواضح أثناء الإجابة، كما أنه يحاول الهروب من الموضوع الذي يزيد من نسبة التوتر لديه.
تكرار الكلمات: ستجدين أن الشخص غير الصادق في حديثه يقول كلمة «أنا» كثيرًا، بالإضافة إلى عبارات: «أنا صادق»، «أنا أقول الحقيقة»، «أنا لا أحب الكذب تمامًا في حديثي».
التفكير: سنجد من يكذب ويراوغ في حديثه يتردد ويفكر كثيرًا بالإجابة قبل النطق بها، أو يتردد في إجابته، ويصاب بـ«التأتأة» أثناء الحديث.
العصبية الواضحة: إذا قمت بتوجيه أسئلة عديدة للشخص الكاذب، ستجدين أنه يصاب بعصبية كبيرة، مما يؤدي ذلك إلى المنازعة فيما بينكما، كما أنه سيتهمك بأنك لا تثقين في مدى مصداقيته.
التوتر والخوف: الكاذبون دائمًا يشعرون بالخوف من أي شخص غريب قد يواجهونه أو بالتوتر الذي قد يصيبهم أثناء لقائهم مع أي شخص ليسألهم عن أي أمر يتعلق بحياتهم العملية والعلمية.
التحدث بسرعة: عند التحدث بسرعة والرغبة في إنهاء الحديث الذي لديه أو عدم السماح بإلقاء أي استفسار عليه وطرح تساؤل عليه، فهذا في الواقع يعكس مدى عدم صدقه أو مراوغته في حديثه.
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