محمد حفظي: سعيد بعودة ملتقى القاهرة السينمائي

قال محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن الملتقى يأتي هذا العام ضمن الدورة الأولى من أيام القاهرة لصناعة السينما، وهي منصة يقدمها المهرجان بشراكة مع مركز السينما العربية لمدة 5 أيام، وذلك في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر المقبل، وتستضيف نحو 80 شخصية فاعلة في كافة المجالات المتعلقة بصناعة السينما إقليمياً ودوليا.





وأعرب "حفظي"، عن سعادته بعودة الملتقي بعد غيابه العام الماضي، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان قريبًا عن عدد من الجوائز القيمة؛ التي ستدعم المشاريع الفائزة في الملتقي.





وتابع رئيس المهرجان قائلاً: "يستقبل الملتقى طلبات المشروعات بشرط أن يحمل المخرج جنسية أو من أصول تنتمي لإحدى دول العالم العربي، على أن يكون سبق له إخراج فيلم واحد على الأقل أياً كانت مدته أو نوعه، ويكون المشروع المُقدم للملتقى طويلاً (روائي أو غير ورائي)، في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج".





ويسعى الملتقى لاستضافة صناع 15 مشروعا -كحد أقصى- في مرحلة التطوير ومرحلة ما بعد الإنتاج، وبعد اختيار المشروعات المؤهلة للمشاركة، يتم دعوة ممثليها إلى القاهرة لمدة 3 أيام لحضور مجموعة من الاجتماعات مع جمهور عريض من خبراء صناعة السينما، المنتجين المحليين والدوليين والموزعين.





أعلن ملتقى القاهرة السينمائي عن فتح باب تقديم المشروعات السينمائية المؤهَّلة له، بداية من 26 يونيو، وحتى 14 سبتمبر، لتستقر لجنة الملتقى بعدها على 15 مشروعاً، كحد أقصى، للمشاركة في فعاليات دورته الخامسة التي تُقام لمدة 3 أيام، من 26 وحتى 28 نوفمبر، ضمن الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.