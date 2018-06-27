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بدأ التحقيق مع رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة بتهمة رشوة

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:53 م
بدأ التحقيق مع رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة بتهمة رشوة
تحقيقات - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
بدأت نيابة 6 أكتوبر برئاسة المستشار مدحت مجدي مكي المحامي العام للنيابة، تحقيقات موسعة في واقعة تقاضي رئيس شركة مياة الشرب بالجيزة رشوة .


وتجري النيابة العامة التحقيقات مع المتهم وتفريغ التسجيلات وفحص المستندات والخاصة بإرساء أعمال لمقاول بالأمر المباشر بدون مناقصات بالإضافة إلى حصول المتهم على سيارة على سبيل الرشوة .

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بإلقاء القبض على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة بتهمة الرشوة .

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