بدأ التحقيق مع رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة بتهمة رشوة

بدأت نيابة 6 أكتوبر برئاسة المستشار مدحت مجدي مكي المحامي العام للنيابة، تحقيقات موسعة في واقعة تقاضي رئيس شركة مياة الشرب بالجيزة رشوة .









وتجري النيابة العامة التحقيقات مع المتهم وتفريغ التسجيلات وفحص المستندات والخاصة بإرساء أعمال لمقاول بالأمر المباشر بدون مناقصات بالإضافة إلى حصول المتهم على سيارة على سبيل الرشوة .





وكانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بإلقاء القبض على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة بتهمة الرشوة .



