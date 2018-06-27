الرئيس اليمني يؤكد: رؤية الحكومة هي انسحاب الحوثيين الكامل من ميناء ومدينة الحديدة

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن رؤية الحكومة اليمنية هي انسحاب الحوثيين الكامل من ميناء ومدينة الحديدة.

وقال الرئيس اليمني، خلاص استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن، إنه لا يمكن تأمين منطقة الساحل الغربي وحماية الملاحة الدولية من دون الانسحاب الحوثي الكامل من محافظة الحديدة.

وشدد منصور هادي، للمبعوث الدولي أنه من غير الممكن إدارة ميناء الحديدة وتأمينه بمعزل عن باقي المدينة، مؤكدًا أن انسحاب الحوثيين من الحديدة هو مدخل لتطبيق القرار 2216.