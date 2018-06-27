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الرئيس اليمني يؤكد: رؤية الحكومة هي انسحاب الحوثيين الكامل من ميناء ومدينة الحديدة

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:53 م
الرئيس اليمني يؤكد: رؤية الحكومة هي انسحاب الحوثيين الكامل من ميناء ومدينة الحديدة
منصور هادي
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أسماء العزب
 

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن رؤية الحكومة اليمنية هي انسحاب الحوثيين الكامل من ميناء ومدينة الحديدة.

 

وقال الرئيس اليمني، خلاص استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن، إنه لا يمكن تأمين منطقة الساحل الغربي وحماية الملاحة الدولية من دون الانسحاب الحوثي الكامل من محافظة الحديدة.

 

وشدد منصور هادي، للمبعوث الدولي أنه من غير الممكن إدارة ميناء الحديدة وتأمينه بمعزل عن باقي المدينة، مؤكدًا أن انسحاب الحوثيين من الحديدة هو مدخل لتطبيق القرار 2216.

المزيد عن: منصور هادي انسحاب الحوثيين الرئيس اليمني الحكومة اليمنية الحديدة
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