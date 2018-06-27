طالبه تنتحر بسبب والدتها في أسوان

تلقى النقيب كريم أبو العباس، رئيس مباحث مركز دراو من مستشفى دراو، إخطارًا يفيد بوصول "م.م" جثة هامدة على أثر تناولها مادة سامة.





وبالانتقال والفحص، تبين أن الطالبة بالمرحلة الإعدادية أقدمت على تناول مبيد حشري داخل منزلها بعد مشادة كلامية وقعت بينها وبين أمها.





تم نقل الجثة إلى مشرحة دراو العمومية تحت تصرف النيابة التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.





وفي سياق أخر، عثر أهالي منطقة الكرور بمدينة أسوان، على جثة لشاب ملقاة على الأرض، وتبين أن المجني عليه يدعى "محمد.ص" 19 سنة، طالب بمدرسة الزخرفية الثانوية، وترجح التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي، أن سبب الوفاة نتيجة تعاطي نسبة عالية من المخدرات



