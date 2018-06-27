"حجازي" يوضح أهمية رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019 (فيديو)

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، إن حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، تهدف لمتابعة العديد من الموضوعات وأبرزها الاصلاح الهيكي والمؤسسي للاتحاد، مشيرا إلى أن مصر لديها اهتمام كبير بالشأن الافريقي والقضايا المختلفة.



