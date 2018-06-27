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"حجازي" يوضح أهمية رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019 (فيديو)

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:53 م
حجازي يوضح أهمية رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019 (فيديو)
محمد حجازي
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ندى محمد
 
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، إن حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، تهدف لمتابعة العديد من الموضوعات وأبرزها الاصلاح الهيكي والمؤسسي للاتحاد، مشيرا إلى أن مصر لديها اهتمام كبير بالشأن الافريقي والقضايا المختلفة.

وأوضح في مداخلة هاتفية على فضائية "DMC"، اليوم الأربعاء، أن اختيار مصر لتتولى رئاسة الاتحاد الافريقي 2019 سيساهم في تحقيق الاندماج الافريقي وتطبيق اتفاقات التجارة الحرة بين الدول الافريقية وعلاقة الشراكة بين الاتحاد الافريقي ونظيره الاوروبي التي ستنتهي عام 2020، مشيرا إلى الاهتمام ايضا بقضايا الامن والسلم في القارة السمراء لما لها من اهمية في تحقيق الاستقرار والتنمية.
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