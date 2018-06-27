ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إحالة 26 معلم ومعلمة للتحقيق بأسوان

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:48 م
إحالة 26 معلم ومعلمة للتحقيق بأسوان
الدكتور السيد الفيومي - أرشيفية
طباعة
فتح الله رضوان
 
قامت قوافل ضبط الأداء، برئاسة الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم بأسوان،  باحاله 26 معلما ومعلمة إلي التحقيق، اليوم الإثنين، لتغيبهم عن العمل، وذلك خلال جولة مفاجئة على عدة مدارس بمركز كوم أمبو.


وشملت الجولة، تفقد كل من مدرسة محمد طاهر الأنصاري الابتدائية، ومدرسة أحمد علي الابتدائية، ومدرسة العتمور المستجد الابتدائية والإعدادية، ومدرسة السلام الإعدادية، ومدرسة كوم أمبو الابتدائية والإعدادية، ومدرسة الخور قبلي الابتدائية والإعدادية، ومدرسة السلام الإعدادية، ومدرسة الريفية البصالي الابتدائية والإعدادية.

وفحصت اللجنة خلال الجولة التفقدية، دفاتر الحضور والانصراف، وتبين تغيب 16 معلما من مدرسة العتمور، وتمت إحالتهم  للتحقيق، كما تم إحالة 10 معلمين ومعلمات من مدرسة الخور قبلي الابتدائية، للتحقيق.

يذكر أن وكيل وزارة التعليم بالفيوم، السيد الفيومي، قرر تشكيل لجنة "قوافل ضبط الأداء"؛ للمرور المفاجئ على المدارس بصفة يومية؛ وذلك عقب توليه منصب وكيل الوزارة بمحافظة أسوان منذ الشهر الماضي

المزيد عن: معلم تحقيق أسوان إحالة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوريا الجنوبية
-
x
16:00
-
ألمانيا
المكسيك
-
x
16:00
-
السويد
صربيا
-
x
20:00
-
البرازيل
سويسرا
-
x
20:00
-
كوستاريكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/27/2018 2:20:09 PM