إحالة 26 معلم ومعلمة للتحقيق بأسوان

قامت قوافل ضبط الأداء، برئاسة الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم بأسوان، باحاله 26 معلما ومعلمة إلي التحقيق، اليوم الإثنين، لتغيبهم عن العمل، وذلك خلال جولة مفاجئة على عدة مدارس بمركز كوم أمبو.









وشملت الجولة، تفقد كل من مدرسة محمد طاهر الأنصاري الابتدائية، ومدرسة أحمد علي الابتدائية، ومدرسة العتمور المستجد الابتدائية والإعدادية، ومدرسة السلام الإعدادية، ومدرسة كوم أمبو الابتدائية والإعدادية، ومدرسة الخور قبلي الابتدائية والإعدادية، ومدرسة السلام الإعدادية، ومدرسة الريفية البصالي الابتدائية والإعدادية.





وفحصت اللجنة خلال الجولة التفقدية، دفاتر الحضور والانصراف، وتبين تغيب 16 معلما من مدرسة العتمور، وتمت إحالتهم للتحقيق، كما تم إحالة 10 معلمين ومعلمات من مدرسة الخور قبلي الابتدائية، للتحقيق.





يذكر أن وكيل وزارة التعليم بالفيوم، السيد الفيومي، قرر تشكيل لجنة "قوافل ضبط الأداء"؛ للمرور المفاجئ على المدارس بصفة يومية؛ وذلك عقب توليه منصب وكيل الوزارة بمحافظة أسوان منذ الشهر الماضي



