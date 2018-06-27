تحديث جديد لتطبيق Google Duo على أندرويد.. تعرف عليه

كشفت شركة "جوجل" عن تحديث جديد لتطبيق تراسل الفيديو Google Duo ويحمل رقم الإصدار V36، فو تحديث صغير جدًا ليس به تغيرات كبيرة، وفقًا لما ذكره موقع هندي شهير.





ويرفع التحديث دعم التطبيق عن الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل "Jelly Bean"، ليصبح نظام "كيت كات" كأقدم إصدار معتمد رسميا.





وسيتبنى التطبيق في النهاية بروتوكولات وبرامج ترميز جديدة للصوت والفيديو، إضافة إلى أن التطبيق سيدعم الدخول المتعدد إلى أجهزة مختلفة مثل تسجيل الدخول بحساب واحد على هاتف ذكي وجهاز لوحي من خلال نفس عنوان بريد Gmail، مع مزامنة الدردشة بين الجهازين.



