تصنيف سيرينا في بطولة ويمبلدون

ستكون الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز، الفائزة بلقب فردي السيدات في بطولة ويمبلدون للتنس، 7 مرات، المصنفة 25 في البطولة هذا العام، رغم أنها تحتل المركز 183 عالميا.

وأعلن نادي عموم إنجلترا، اليوم الأربعاء، التصنيف بعدما اجتمعت اللجنة قبل يوم واحد، من الموعد المرتقب لمناقشة موقف اللاعبة، البالغ عمرها 36 عاما.

وستشارك سيرينا، الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، في ويمبلدون لأول مرة منذ إنجاب ابنتها في سبتمبر الماضي.

وغابت سيرينا عن بطولة 2017، بينما أحرزت اللقب قبلها بعام واحد.