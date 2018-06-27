بعد تعافيه.. عبدالله الرويشد يستعيد نشاطه الفني

يستعد الفنان عبدالله الرويشد، لإحياء حفل غنائي ساهر، ضمن فعاليات مهرجان جرش في الأردن، بدورته الـ33 مساء الجمعة 20 يوليو المقبل.

ويُعد هذا الحفل، هو الأوّل الذي يعلن عنه عبدالله الرويشد، بعد الوعكة الصحية التي مرّ بها قبل أسبوع، وتسببت بإلغاء حفلته في الدمام ضمن احتفالات المملكة العربية السعودية بعيد الفطر لهذا العام.

الجدير ذكره أن عبدالله الرويشد كان قد تعرض لوعكة صحية الأربعاء 20 يونيو الجاري، بعد ما أصيب بارتفاع في ضغط الدم والسكر، ووضع تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة.