سامبولي طلب الإذن من ميسي لمشاركة أجويرو في لقاء نيجيريا

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، عن قيام خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني بسؤال ليونيل ميسي قائم المنتخب بالدفع بزميله المهاجم أجويرو في لقاء نيجيريا.









وقالت قناة TYC الأرجنتينية أن سامباولي تحدث مع ميسي حول إمكانية إشراك سيرخيو أغويرو في مباراة الأرجنتين ونيجيريا لبعض الدقائق.









وكان المنتخب الأرجنتيني انتصر على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف، ليتأهل راقصي التانجو إلى دور ثمن النهائي من المونديال.



