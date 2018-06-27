ألمانيا تجدد الثقة في يواكيم لوف رغم مخاوف وداع المونديال

أعلن راينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم أن مدرب المنتخب يواكيم لوف باق في منصبه بغض النظر عن نتائج الفريق في كأس العالم 2018 بروسيا رغم أنه يواجه شبح الخروج من الدور الأول إذا لم يفز على كوريا الجنوبية اليوم.





ونقلت صحيفة "فرانكفورت فاز" عن جريندل قوله: "قبل المونديال، قررنا في مجلس إدارة الاتحاد أن نمدد عقد يواكيم لوف (حتى 2022) لأننا نؤمن بأنه لا يوجد أحد أفضل منه يمكنه التعامل مع عملية إعادة بناء المنتخب والتي لا غنى عنها بعد المونديال بغض النظر عما سيحدث في روسيا.





وأضاف جريندل: "قبل عام، أثبت من خلال الفوز بكأس القارات أنه كان قادرا على تشكيل فريق مثير للإعجاب يلعب كرة قدم ممتازة مع لاعبين شباب وهذه الأسباب لا تزال قائمة حتى لو فشل المنتخب في التأهل الى الدور ثمن النهائي للمونديال".











