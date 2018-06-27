قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب في منطقة النقب للمرة الـ130

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، للمرة الـ130 على التوالي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال شهود عيان، إن السلطات الاسرائيلية قامت بعمليات هدم للمنشآت السكنية والزراعية، وشردت العائلات في العراء.

ويذكر أن 34 تجمعا سكانيا في النقب غير معترف بها من قبل السلطات الإسرائيلية، وتحرمهم سلطات الاحتلال من كافة أشكال الخدمات، ويتعرضون لكافة أشكال العنصرية لاقتلاعهم من مساكنهم وأراضيهم.