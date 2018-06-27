10 علامات تدل على أن المرأة "نكدية"

1- "الزن"

جميع الرجال يكرهون المرأة الثرثارة، ولكن بعض النساء يقصدن الزن وتكرار نفس الطلب أكثر من مرة، وهذا الأمر يشعر الرجل أحياناً بالتقصير، وغالباً بالملل.

2- المحقق "كونان"

تحاول المرأة أحياناً أن تتقمص شخصية "المحقق كونان"؛ إلا أن الرجل يكره ذلك تماماً، ويحب أن يشعر بالحرية وعدم المراقبة.

3- التفاصيل

قد يفضل الرجال أن تكتب على قبورهم "مات هذا الرجل كارهاً للتفاصيل"، ولكن بعض النساء لا يستوعبن ذلك ويمعن في سرد التفاصيل المملة.

4- البحث عن فضيحة

أكثر الأمور إثارة لغضب الزوج هو التفتيش في أغراضه، فهو دائماً يحب أن يشعر بالخصوصية؛ إلا أن بعض النساء يسعين إلى البحث عن "كلمة السر" الخاصة بهاتف زوجها أو بريده الإلكتروني أو حسابه على فيسبوك.

5- قيادة السيارة!

الرجال من كل جنس يعتبرون شوارع المملكة العربية السعودية هي الأفضل والأقل إثارة للأعصاب؛ لأن كل السائقين من الرجال، ولكن بعض النساء يسعين للعكننة على أزواجهن عبر طلب تعليمهن القيادة.

6- ذاكرة السمكة والصندوق الأسود

يشكو كثير من الرجال من المرأة التي تفتح الصندوق الأسود، الذي يحتوي على أخطاء شريك الحياة، وتذكره بما ارتكبه في حقها منذ شهور أو سنوات، بينما تصاب بفقدان للذاكرة فتتناسى "المعروف".

7- اصطحابه في التسوق!

أكثر ما يكرهه الرجال هو أن يذهبوا برفقة زوجاتهن في رحلة تسوق، وقضاء ساعات طويلة في البحث عن أشياء تافهة، ودون قيمة بالنسبة له.

8- قرارات مصيرية

تكرار السؤال اليومي الممل: ماذا تحب أن تأكل اليوم، لدرجة أنها قد تجعل زوجها يشعر بأنه قرار مصيري في حاجة إلى إجابة عاجلة.

9- اختبار الصبر

حيث تجعلك زوجتك تنتظر كثيراً في أمور لا تستحق ذلك، مثل ارتداء الملابس، كثرة الانتظار عند شرائها الملابس وغيرها من الأمور التي ليست لها أهمية.

10- الإحباط الدائم