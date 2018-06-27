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تعرف على إيرادات "ليلة هنا وسرور" أمس

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:22 م
تعرف على إيرادات ليلة هنا وسرور أمس
ليلة هنا وسرور
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الفجر الفني
 
تخطت إيرادات فيلم "ليلة هنا وسرور" أمس الثلاثاء نصف مليون جنيه محققا إيرادات بلغ 512 ألف جنيه.

وتدور أحداث الفيلم حول ضابط مخابرات مصري، يتنكر في شخصية رجل أعمال يُدعى "سرور" يقع في حب فتاة تُدعى "هنا"، وذلك أثناء توليه مهمة خطيرة تتورط فيها إحدى العصابات الإجرامية الكبيرة. 

يشارك في بطولة الفيلم كل من محمد عادل إمام وياسمين صبرى ومحمد ثروت وفاروق الفيشاوى وأحمد صلاح السعدني، وتأليف كريم يوسف، ومصطفى صقر، وإخراج حسين المنباوي.
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