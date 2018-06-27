تأكيداً لـ"الفجر".. الجيزة تعلن رسميا درجة قبول تنسيق الثانوية العامة





"أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن الحد الأدنى لقبول الطلاب الصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسى 2019/2018 لتعليم الجيزة بحد أدنى مجموع 205 درجة، حيث اعتمد اللواء محمد كمال الدالى – محافظ الجيزة





قالت المديرية أن تنسيق القبول للصف الأول للثانوى العام وذلك بناءاً على ما قامت به لجنة التنسيق المكونة من مدير عام التعليم العام و مدير عام التعليم الفنى و مدير التعليم الثانوى ومدير إدارة شئون الطلاب التابعة لمدير عام الشئون التنفيذية كما يلى :-





أولأ / الثانوى العام الرسمى بحد أدنى مجموع 205 درجة .





ثانياً / الثانوى العام للمدارس الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات والمدارس الدولية بحد أدنى مجموع 140 درجة .





ثالثاً / الثانوى العام الخاص عربى بحد أدنى مجموع 140 درجة .





رابعاً / الثانوى العام بفصول الخدمات والمنازل بحد أدنى مجموع 140 درجة .





وكانت قد نشرت "الفجر" صباح اليوم الاربعاء تنسيق الثانوية العامة بالجيزة حيث بدأ من 205 درجة



