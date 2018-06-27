دياب: تمنيت المشاركة في "كلبش2".. ورفضت التمثيل فى بداية مشوارى





قال الفنان محمد دياب، أنه كان يتمنى التواجد في الجزء الثاني من مسلسل "كلبش"، متابعًا: "كان نفسي أبقى موجود لأنه بالنسبة لي لم يكن مجرد عمل اشتغلته، أنا ارتبطت بيه نفسيًا وعاطفيًا جدًا لأنه كان محطة مهمة للغاية".





وأضاف "دياب"، خلال برنامج "بوضوح"، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أنه مدين بالشكر لكل من المخرج بيتر ميمي، وبطل العمل الفنان أمير كرارة، موضحًا أنه وافق على المشاركة فور علمه بأن «كرارة» هو بطل العمل.





وذكر أن شخصية «منصور» التي شارك بها في مسلسل «أيوب»، قامت بعدد كبير من الأفعال الشريرة بدون مبرر، لأنه «بني آدم بيبحث عن الفلوس والسلطة، وساعات كان بيأذي الناس بدون مبرر أو بثمن بخس».





ولفت إلى أن أول ما لفت نظره في شخصية «منصور»، هو الشر المضحك في نفس الوقت، متابعًا: «اللي جذبني ليها إنه بيضحك وهو بيشرّ في نفس الوقت، والمنطقة دي في الشر بقى لنا كتير ما شوفناهاش من أيام العظماء زي عادل أدهم ومحمود المليجي».





وأوضح أنه رفض عدة عروض للتمثيل في بداية مشواره الفني، متابعًا: «رفضت التمثيل مع نجم كبير جدًا جدًا، ومكنتش شايف الممثل اللي جوايا عشان أزاحم الناس في أكل عيشها».



