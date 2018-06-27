هادي يؤكد على ضرورة انسحاب الحوثيين بالكامل من الحديدة أو الحسم العسكري

أبلغ الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن غريفيث، على ضرورة انسحاب الحوثيين بالكامل من مدينة الحديدة ومينائها، والحسم العسكري، حسبما ذكرت قناة "الحدث الإخبارية".



وأبلغ غريفيث، الرئيس هادي، خلال زيارته لعدن، موافقة الحوثيين على وضع ميناء الحديدة تحت إشراف أممي.



وبحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس الثلاثاء، مع وفد أمني من الأمم المتحدة سبل توفير الدعم والحماية اللازمة لأنشطة المنظمة الدولية في العاصمة المؤقتة عدن.



وبإسناد من التحالف العربي، تنفذ القوات الحكومية، منذ 13 من شهر يونيو الجاري، عملية عسكرية لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر من مسلحي الحوثيين.



وتتهم الحكومة اليمنية والتحالف الحوثيين، الذين يسيطرون على عدد من المحافظات، باستخدام ميناء الحديدة في الحصول على أسلحة من إيران.

