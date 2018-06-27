بأمر المحكمة.. منع دخول مواطني ليبيا وسوريا واليمن من دخول أمريكا

أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، وفقا لوكالة رويترز.



وأصدرت هيئة المحكمة قرارها بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة.



ووصف ترامب الحكم بأنه "إثبات قوي لصحة موقفه" بعدما عرقلت محاكم أقل درجة حظر السفر الذي أعلنه في سبتمبر الماضي.



وقالت المحكمة إن مقدمي الطعون لم يقدموا ما يثبت أن الحظر ينتهك قانون الهجرة الأمريكي أو التعديل الأول بالدستور الذي يحظر على الحكومة تفضيل دين على آخر.



ويمنع الحظر الحالي مواطني إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن من دخول الأراضي الأمريكية.



وقالت وكالة بلومبرج في تقرير لها إن كلا من مصر والسعودية وتركيا والإمارات لم يتم إدراجها بقائمة الحظر بالرغم من وقوعها في نفس المنطقة نظرا لامتلاك ترامب أعمال تجارية بتلك الدول.