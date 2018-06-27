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الاثنين ..احتفالية كبري بثورة 30 يونيو في جامعة بنها

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:16 م
الاثنين ..احتفالية كبري بثورة 30 يونيو في جامعة بنها
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محمد نبيل
 
وافق مجلس جامعه بنها، في اجتماعه برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس الجامعة، على إقامة احتفاليه كبري بجميع كليات الجامعه بثورة 30 يونيه يوم الاثنين القادم، علي ان تتضمن الاحتفاليه إذاعة الأغاني الوطنيه ووقفات تأييد للقياده السياسيه، اعترافًا بالدور التاريخي الذي لعبته لحماية مصر ومواجهة الأخطار التي هددتها، وتحقيق الامن والاستقرار والتصدي للمؤامرات التي حاولت اسقاط الدولة المصرية.

وطالب رئيس جامعه بنها،عمداء الكليات بابراز الدور الوطني للقوات المسلحه والشرطه المدنيه في التصدي للارهاب وتقديم المئات من الشهداء والمصابين دفاعًا عن الوطن وحماية مقدراته ومواطنيه، وأشاد القاضي بما اظهره الطلاب في مختلف الكليات من وعي وانتماء وحب للوطن.
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