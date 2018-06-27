3 مليون جنيه نفقات علاجية و12 مليون جنيها دعماً لتغذية الطلاب بالمنيا



وأضاف "أبو المجد" بأن الجامعة من منطلق دورها الخدمى أيضًا بالمجتمع الخارجى قامت بتنفيذ العديد من القوافل الطبية والعلاجية الموجه لخدمة المجتمع بمحافظة المنيا، والإسهام فى حل المشكلات الطبية والمجتمعية التى تواجه سكان المحافظة، وكذلك عقد الندوات التوعوية والقوافل الطبية لتوعية أهالى المحافظة.

استكمالًا لدور جامعة المنيا تجاه طلابها وخدمتهم، بعد أن قدمت 2 مليون جنيه شملت إعانات عينية ونقدية من صندوق التكافل الطلابى مساهمة في تسديد الرسوم الدراسية والاقامة بالمدن الجامعية إلى جانب دعم الوجبات الغذائية للطلاب لما يزيد عن 12 مليون جنيها هذا العام، أكد الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، بأن الجامعة قامت بصرف نفقات علاج ورعاية طبية وصحية للطلاب بإجمالى مبلغ3383000 جنيها، استفاد منها طلاب الجامعة من صندوق الخدمات الطبية، والتى تمثلت فى نفقات علاج للطلاب، وإجراءعمليات جراحية وصرف أدوية.