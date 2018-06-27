"البيئة": مشروع بناء القدرات يرفع الوعي تجاه القضايا المناخية

أكد الأستاذ محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الادارة المركزية للتغيرات المناخية على أهمية مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات لما قام به من أنشطة مختلفة في مجال بناء القدرات ورفع الوعي تجاه قضايا التغيرات المناخية بشكل عام، وتقييم فرص خفض الانبعاثات الملائمة للظروف الوطنية بشكل خاص.





كما عبر شهاب، خلال ورشة العمل الختامية، عن امتنانه للدعم المقدم من الجهات المانحة للمشروع، وتقدم بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة على الإشراف على تنفيذ المشروع.





وأوضح الدكتور محمد بيومى مدير مشروعات الطاقة والبيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة في كلمته على نجاح المشروع في تحقيق أهدافه وتخطي الأهداف المخططة إلى نتائج إضافية انعكست على رفع قدرات المختصين في القطاعين العام والخاص على موضوعات خفض الانبعاثات، كما أشاد بالتعاون الوثيق بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية.





وأشار الدكتور سمير طنطاوي مدير المشروع إلى أن وزارة البيئة قد قامت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة لتنفيذ المشروع ضمن برنامج دولي شاركت به 25 دولة على مستوى العالم لبناء القدرات الوطنية علي مستوي القطاعين العام والخاص تجاه موضوعات التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري كما قام المشروع أيضا بتنفيذ العديد من أنشطة رفع الوعي وبناء القدرات على موضوعات التغيرات المناخية بشكل عام، والتخفيف من الانبعاثات بشكل خاص وذلك على مختلف المستويات التي تشمل المختصين من القطاع الحكومي والخاص، وشباب الخبراء والباحثين، والإعلاميين.



