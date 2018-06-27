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محمد عز العرب: حكم الإخوان كان مرحلة بائسة في تاريخ مصر (فيديو)

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:06 م
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ندى محمد
 
قال محمد عز العرب، خبير الدراسات السياسية بمركز الأهرام، إن حكم الإخوان كان مرحلة بائسة في تاريخ مصر التي اختطفت على مدار عام، مشيرا إلى أن الجماعة سيطرت على الدولة وكان من الضروري الخروج من هذه الكبوة المتسببة في تراجع دور مصر في المنطقة بشكل كبير.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الاربعاء، أنهم اغفلوا ضرورة وجود ظهير شعبي لأي نظام موجود في الحكم ولكنهم قاموا بعكس ذلك واكتفوا بشحن المؤيدين لهم، متابعا أن الشعب ادرك كم الجرائم التي ارتكبوها وخرجوا ضدهم للفظ هذا الحكم الديني الفاشي.
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