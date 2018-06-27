مجلس جامعة القاهرة يوافق على إنشاء وحدة ذات طابع خاص لإدارة المشروعات الإنتاجية والشركات

الخشت: إعلان جميع نتائج إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للكليات بحد أقصي نهاية الأسبوع الأول من يوليو





عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه يوم الإثنين 25 يونيه 2018، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، واستعرض المجلس خطة الأنشطة الصيفية لطلاب الجامعة والتي تبدأ فى الأسبوع الأول من يوليو وتتضمن فتح الملاعب الرياضية أمام الطلاب خلال الفترة الصيفية لمزاولة الأنشطة الرياضية والتدريب، وإقامة معسكرات شاطئية بمرسى مطروح للطلاب علي أفواج، إلي جانب معسكر " قادة المستقبل" لطلاب الجامعة والذى يحمل فكرة جديدة هذا العام هى " تطويرالعقل المصرى"، ويتم خلاله استضافة مجموعة من قادة الرأي والفكر.

وأكد مجلس جامعة القاهرة علي ضرورة الإنتهاء من إعلان جميع نتائج إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للكليات بحد أقصي نهاية الأسبوع الأول من يوليو المقبل.





وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، إلي عدم وجود أية شكاوى جماعية من الطلاب من الإمتحانات، وذلك نتيجة اتخاذ الجامعة لحزمة من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً بمجلس الجامعة، ومن بينها عدم تداول أوراق الامتحانات على أجهزة متصلة بالأنترنت، وتشكيل لجان طوارئ بقيادة عميد كل كلية والتى تمنح للعمداء سلطة اتخاذ القرارات المباشرة الخاصة بأعمال الإمتحانات، مؤكدآ أن تلك الإجراءات أدت إلي سرعة حل أية مشكلة خلال الامتحانات، كما ساهمت في إيجاد حلقة وصل مباشرة بين الطلاب وهيئة التدريس.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين قواعد البيانات والمعلومات ومواقع الكليات علي شبكة الإنترنت، لمنع حدوث أية اختراقات، إلى جانب عدم السماح بوضع أية ملصقات أو لوحات إعلانية على جدران الكليات أو الطرقات حفاظاً علي الشكل الحضاري للجامعة ونظام الجامعة.

وأحيط مجلس الجامعة بقرارات المجلس الأعلي للجامعات الأخيرة، وفي مقدمتها تغيير مسمي اسم مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح إلى مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، وتحديد الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق فعاليات الأسبوع الثاني لمتحدي الإعاقة، والمقرر أن تستضيفه جامعة المنوفية.

وقدم مجلس جامعة القاهرة، التهنئة لكلية التمريض بالجامعة لحصولها على الجودة والاعتماد للمرة الثانية على التوالى. كما أشاد رئيس جامعة القاهرة بحصول أساتذة الجامعة على المركز الأول بين الجامعات والمراكز البحثية في "جوائز الدولة"، وذلك بمجموع 13 جائزة منها 5 جوائز تقديرية من 10 جوائز، وجائزة للتفوق، و3 جوائز تشجيعية، وجائزتان من جوائز الرواد، وحصول باحثات الجامعة على جائزتين من جوائز المرأة بواقع 22.5% من جوائز الدولة، لافتاً إلي أن جامعة القاهرة تدقق في إختيار مرشحيها لجوائز الدولة بخضوعهم لمعايير صارمة فى الاختيار وتدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي حتي لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم، موضحاً أن مجلس الجوائز بالجامعة هو يضع تلك المعايير في الترشيحات المختلفة لجوائز الدولة.

وقال الخشت، أنه تم توقيع عقد تجديد المبني الجنوبي لمعهد الأورام للبدء في التنفيذ وهو مايزيد من الطاقة الإستيعابية لمعهد الأورام بنسبة 30% .

ووافق مجلس جامعة القاهرة على إنشاء وحدة ذات طابع خاص تضم كوادر فنية مؤهلة من الخبرات الجامعية، بهدف إدارة العديد من المشروعات الإنتاجية والشركات، كخطوة على طريق جامعة الجيل الثالث، مشيرآ إلى أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة متميز للوحدة من الكليات ذات الصلة. كما وافق علي إنشاء وحدة للتصنيف الدولي تتبع لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ووافق مجلس الجامعة على إضافة تخصص دقيق في الإعاقة السمعية والبصرية والحركية والعقلية وصعوبات التعلم لذوي الاحتياجات الخاصة والتوحد لخريجي قسم التربية الخاصة بكلية الدراسات العليا للتربية، عند التسجيل للخطة بالقسم. ووافق علي تجديد اتفاقية التعاون في مجال البرامج التعليمية وبحوث التدريب بين جامعة القاهرة (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية) وجامعة باريس 1 بانتيون سوربون فرنسا.