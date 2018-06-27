"البيئة" تعقد ورشة العمل الختامية لمشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات

عقدت وزارة البيئة اليوم ورشة العمل الختامية لمشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات وهو أحد المشروعات التابعة لوزارة البيئة ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة.





بحضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الادارة المركزية للتغيرات المناخية والدكتور محمد بيومي مدير مشروعات الطاقة والبيئة بالبرنامج والدكتور سمير طنطاوى مدير المشروع وعدد من المتخصصين والخبراء فى هذا المجال.





تناولت الورشة عرض شامل لأهم انجازات مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، حيث قام المشروع منذ تنفيذه فى يوليو 2013 بالعديد من الأنشطة الخاصة بإعداد الدراسات لحصر وتقييم فرص خفض الانبعاثات لعشرة قطاعات، بالإضافة إلى إعداد خطط خفض الانبعاثات للقطاع الصناعي (صناعات الأسمدة والحديد والصلب) كما قام المشروع بإعداد تقرير المساهمات الوطنية المعتزمة والذي تم اعتماده من الجهات الوطنية وتقديمه للأمم المتحدة قبل مؤتمر باريس للمناخ.



