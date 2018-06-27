موعد مباراة روسيا واسبانيا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:47 ص
أحمد عصام
يلتقي منتخب روسيا، مع منتخب اسبانيا، يوم الأحد 1-7-2018 في الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال16 في بطولة كأس العالم.
وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء
عبر قنواتها علي قنوات :-
- بين سبورت 1 Max
HD.
- بين سبورت 2 Max
HD.
وتأهل منتخب اسبانيا كمتصدر للمجموعة الثانية،
بينما صعد منتخب روسيا كثاني المجموعة الأولي في المونديال.
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العالم علي موقع الفجر الرياضي.