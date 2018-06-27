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بروتوكول تعاون بين جنوب الوادي والمركز العلمي للتدريب

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:50 ص
بروتوكول تعاون بين جنوب الوادي والمركز العلمي للتدريب
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بسام عبدالحميد
 
قال الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إنه تم عمل بروتوكول تعاون بين الجامعة وأحدى مراكز الصيانة والتدريب.

وأكد منصور، أنه قد وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بقنا في جلسته الاخيرة برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة على بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة جنوب الوادى والمركز العلمى للإصلاح والصيانة والتدريب – نقابة المهن العلمية.
المزيد عن: محافظة قنا جامعة جنوب الوادي بروتوكول تعاون المركز العلمي التدريب
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