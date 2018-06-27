زوجة عمرو دياب تظهر بدون خاتم زواج (فيديو)

عادت زينة عاشور، زوجة الفنان عمرو دياب، للتفاعل من جديد عبر حسابها على "انستجرام"، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها.





فقد نشرت مقطع فيديو تظهر فيه وهي تحتفل وترقص، وعلقت عليه قائلة "الاحتفال بالحياة والحب"، لتنهمر عليها التعليقات من محبيها ومحبي زوجها عمرو دياب.





وكان لافتاً ظهور زينة عاشور دون أن ترتدي خاتم الزواج، وذلك بالتزامن مع ما يثار في الفترة الأخيرة حول علاقة الفنان عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني، وظهورهما معا في أكثر من مناسبة وحفل غنائي.