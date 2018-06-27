كل ما قدمه هيكتور كوبر في 1213 يوما مع منتخب مصر (تقرير)

أعلن مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة رحيل الأرجنتيني "هيكتور كوبر" رسميًا عن تدريب منتخب مصر، وذلك بعد خروج الفراعنة من الدور الأول للمونديال عقب تلقيه 3 هزائم متتالية أمام منتخبات روسيا و أوروجواي والسعودية وتذيل ترتيب المجموعة الأولي بدون نقاط.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير كشف حساب الأرجنتيني هيكتور كوبر مع منتخب مصر:





- تولي هيكتور كوبر تدريب المنتخب الوطني في 2 مارس 2015 خلفًا لـ"شوقي غريب"، واستمر المدرب الأرجنتيني علي رأس الجهاز الفني للفراعنة لمدة (1213 يومًا تقريبًا).





- قاد "كوبر" منتخب مصر في 38 مباراة بواقع (23 رسمية - 15 ودية) خاض (6 مباريات بتصفيات أمم أفريقيا- 6 مباريات ببطولة الأمم الأفريقية – 8 مباريات بتصفيات كأس العالم- 3 مباريات بكأس العالم)، حقق الفوز في 19 مباراة بنسبة (50%)، وخسر 12 مباراة بنسبة (31.6%)، وتعادل في 7 مباريات بنسبة (18.4%).





- سجل لاعبو منتخب مصر تحت قيادة "كوبر" 49 هدفًا بمعدل (1.29 هدف لكل مباراة)، واستقبلت شباك الفراعنة 28 هدفًا بمعدل (0.74 هدف لكل مباراة).





- نجح "كوبر" في قيادة منتخب مصر للتأهل لبطولة الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، وذلك بعد غياب الفراعنة عن 3 نسخ متتالية للبطولة أعوام (2012 – 2013 – 2015)، ونجح المنتخب الوطني في حصد مركز "الوصيف" بعد الخسارة أمام الكاميرون في نهائي البطولة 2-1.





- استطاع "كوبر" قيادة منتخب مصر للصعود لنهائيات كأس العالم "روسيا 2018" بعد غياب 28 عامًا عن العرس العالمي، وذلك بعدما تصدر ترتيب مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال برصيد 13 نقطة.





- استخدم الأرجنتيني "كوبر 79 لاعبًا خلال قيادته لمنتخب مصر في الفترة الماضية.





- محمد النني نجم آرسنال الإنجليزي وعبد الله السعيد المنتقل حديثًا للأهلي السعودي أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات منتخب مصر في عهد "كوبر" وخاض كلًا منهما 30 مباراة مع الفراعنة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني.





- محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هو "هداف" منتخب مصر في عهد "كوبر" حيث سجل 15 هدفًا، كما صنع 8 أهداف يعتلي بها قمة ترتيب صناع الأهداف أيضًا في عهد المدرب الأرجنتيني.





- أكبر الانتصارات التي حققها منتخب مصر تحت قيادة "كوبر" كانت علي حساب منتخب تشاد، وفاز الفراعنة علي المنتخب التشادي 4- 0 في تصفيات كأس العالم، و 5-1 في تصفيات أمم إفريقيا 2017.





- أكبر هزيمة تعرض لها منتخب مصر تحت قيادة "كوبر" كانت أمام منتخب بلجيكا وخسر بثلاثية نظيفة وديًا.





- خسر المنتخب المصري بقيادة كوبر 3 مباريات في كأس العالم، أمام كلًا من: أوروجواي (1-0)، وروسيا (3-1)، والسعودية (2-1)، سجل هدفين بتوقيع محمد صلاح واستقبلت شباكه 6 أهداف، وتذيل ترتيب المجموعة الأولي بدون نقاط.



