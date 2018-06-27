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صحيفة عبرية: إسرائيل تسعى لبناء محطة شمسية لإمداد غزة بالكهرباء

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:45 ص
صحيفة عبرية: إسرائيل تسعى لبناء محطة شمسية لإمداد غزة بالكهرباء
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

وافقت حكومة الاحتلال على خطة لبناء حقل شمسى في إسرائيل لضخ الكهرباء إلى قطاع غزة وتخفيف أزمة الكهرباء فى القطاع الفلسطينى، حسبما أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم.

 

ووفقاً لتقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية  فإنّ هذه اللوحات الشمسية ستقام قرب معبر إيريز بين غزة وإسرائيل كإجراء أحادى الجانب، دون تفاهم مع حركة حماس.


وأضاف المصدر أنّه سيتم تمويل بناء المحطة من قبل مانحين من القطاع الخاص فى إسرائيل والخارج.

 

وقال التقرير إنّ الخطوة قد تغير الوضع فى المنطقة، والتى تمّ مناقشتها الأسبوع الجارى خلال زيارة المبعوثين الأمريكيين  جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات، إلى إسرائيل قبل الكشف عن سلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

وتحصل غزة حاليا على 120 ميجاوات من إسرائيل، بعد إغلاق محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع مطلع العام الجارى.

 

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