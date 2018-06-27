ميسي سر عدم مشاركة ديبالا مع الأرجنتين

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية عن سبب عدم مشاركة ديبالا، مع المنتخب الوطني خلال مشاركته في المونديال المقام حالياً في روسيا 2018.





ذكر موقع الدون بالون، أن سر عدم مشاركة ديبالا مع المنتخب يعود إلي ميسي، والذي يرفض تماماً فكرة دخوله التشكيلة، ولا يجرؤ سامبولي المدير الفني للمنتخب على عصيان أوامر ميسي.





واشار الموقع إلي أن سامبولي قرر استدعاء ديبالا إلي قائمة المنتخب المشاركة في المونديال، لإسكات الانتقادات الأرجنتينية لكنه في الحقيقة ضمه وفي تفكيره عدم الاستعانة به في التشكيل.





وأكد الموقع على أن كلمة ميسي هي القوية داخل معسكر المنتخب، مشيراً إلي أن السر وراء عدم مشاركة ديبالا يمثل في ميسي فقط.



