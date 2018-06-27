حكايات اليوم.. حمد بن خليفة ينقلب على والده.. وميلاد صلاح قابيل

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 27 يونيو، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 27 يونيو، انقلاب ولي عهد دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يقوم بانقلاب سلمي على والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ويتولى الحكم، فضلًا عن ميلاد الفنان صلاح قابيل.

محاولة اغتيال خامنئي

في مثل هذا اليوم عام 1981، كانت هناك محاولة اغتيال علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران والتي أدّت إلی إصابة ذراعه وحباله الصوتية ورئته وانقطاع عدد من العروق و عصبات من يده اليمني التي أصيبت بالشلل التّـام.

حمد بن خليفة يحكم قطر

و27 يونيو 1995، انقلب ولي عهد دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سلميًا على والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ويتولى الحكم.

وحمد بن خليفة بن حمد بن عبدالله بن قاسم بن محمد آل ثاني، تولى الإمارة في 27 يونيو 1995 بعد قيامه بانقلاب أبيض على والده أمير دولة قطر آنذاك خليفة بن حمد آل ثاني حتى تنازله عن الحكم لابنه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 يونيو 2013.

توقيف معمر القذافي

وفي مثل هذا اليوم عام 2011، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة بتوقيف العقيد معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس جهاز الاستخبارات عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا وذلك على خلفية القتال الدائر في ليبيا بعد اندلاع ثورة 17 فبراير.

ميلاد صلاح قابيل

والفنان صلاح قابيل 27 يونيو 1931 ورحل عن عالمنا 3 ديسمبر 1992.

ولد في قرية نوسا الغيط هي إحدى قرى مركز أجا محافظة الدقهلية. وانتقلت عائلته للعيش في القاهرة وفيها أكمل دراسته الثانوية.التحق بكلية الحقوق في القاهرة إلا أنه كان مولعا بالتمثيل مما دفعه لترك دراسة الحقوق والتحق بمعهد الفنون المسرحية، ومن هنا كانت بدايته الفنية.

بعد تخرجه من معهد الفنون التحق بفرقة مسرح التلفزيون المصري التي قدم معها مسرحية "شيء في صدري" و"اللص والكلاب" و"ليلة عاصفه جدا". تميز عمله بالتعددية ولم يتخصص، فقام بدور المعلم والضابط والمجرم والرجل الطيب والفلاح والسياسي ورجل الأعمال والنصاب والشرير.

رحيل إلياس سركيس

كما رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1985 إلياس سركيس، وهو رئيس الجمهورية اللبنانية من 23 سبتمبر 1976 إلى 22 سبتمبر 1982.