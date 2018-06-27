بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة الملفات الاقتصادية

بدأ، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، لمناقشة عدد من الملفات وتقارير الوزراء المختلفة.





وكان المجلس قد وافق فى اجتماعه الأخير على استحداث وتطوير عدة تقسيمات تنظيمية بمسميات "التخطيط الاستراتيجى والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، الدعم التشريعى، نظم المعلومات والتحول الرقمى" بوحدات الجهاز الإدارى للدولة.