ضبط 17 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص في حملة مكبرة بالمنيا



وكان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا تلقى أخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضه مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 17 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن 12 فرد محلى و4بندقيتين خرطوش و2 بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.



كما أسفرت الحملة عن ضبط 6 قضايا مواد مخدرة متنوعه عبارة عن حشيش وهيروين وتحرر بها المحاضر اللازمة، كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 1450 حكم قضائى متنوع بين بين حبس جزئى واستئناف وجنائى.

شنت مديرية أمن المنيا حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون أسفرت عن تحرير عدد متنوع من المحاضر.