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قوافل صيفية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجنوب الوادي في قنا

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:28 ص
قوافل صيفية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجنوب الوادي في قنا
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بسام عبدالحميد
 
وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته الاخيرة برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة على خطة القوافل الصيفية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة التى ينوى القطاع تسييرها إلى محافظات ( قنا – الأقصر – البحر الأحمر ).

وأوضح منصور إلى أن تلك القوافل تهدف إلى زيادة الوعي في كافة المجالات وذلك تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة ولتفعيل دور الجامعة لخدمة المجتمع الخارجي من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة.
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