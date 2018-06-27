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عبد الحميد: كوبر نجح بنسبة 100%.. ومنتخب مصر ذهب للساحل

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:53 ص
عبد الحميد: كوبر نجح بنسبة 100%.. ومنتخب مصر ذهب للساحل
منتخب مصر
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الفجر الرياضي
 

قال تامر عبد الحميد ظهير أيمن الزمالك الأسبق، إن المنتخب شارك في كأس العالم بأجواء احتفالية، كأنهم متواجدين في الساحل الشمالي، مشددًا على أن طموح اللاعبين والجهاز الفني واتحاد الكرة، توقف عند الوصول إلى نهائيات المونديال.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لم يحدد أي مسئول هدفه من المشاركة في كأس العالم، الكل كان هدفه جمع مكتسبات الوصول فقط، فالأجواء كلها كانت احتفالية".

 

واستطرد عبد الحميد: "المنتخب خسر أمام أورجواي في الوقت القاتل، وكذلك مباراة السعودية، وهذا يعني ان هناك ظلم في منتخب مصر، هناك مجاملات في الاختيارات، وهناك لاعبون لا يتسحقون الانضمام".

 

وأردف عبد الحميد: "هيكتور كان له أهداف نجح في تحقيقها على الورق وأرض الواقع، فقد وصل إلى كأس العالم، ووصل إلى بطولة أمم إفريقيا، بل وبلغ الدور النهائي، فقد نجح بنسبة 100% في تحقيق المطلوب منه، ولكن على مستوى الأداء هناك فشل كبير".

 

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