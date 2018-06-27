فيلم Deadpool 2 يحقق رقميًا قياسيًا في السينما العالمية

حقق فيلم Deadpool 2 إيرادات تخطت المليار دولار أمريكي منذ انطلاق عرضه في 18 مايو الماضي بحسب موقع Deadline الشهير عالميًا.

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والحركة بطريقة كوميدية مليئة بالخيال، من بطولة رايان رينولد، تيري كروز، مورينا باكارين، جي تي ميلر، بريانا هيلدبراند وزازي بيتزوهو وهو من تأليف ريت ريس، بول فيرنيك وإخراج ديفيد ليتش.

الجدير ذكره أن فيلم Deadpool 2 تدور أحداثه حول وايد “رايان رينولد” الذي ينجو من هجوم قاتل، ويصارع من أجل تحقيق حلمه في أن يكون أشهر “شيف” في مايبيري.