غارات إسرائيلية على شمالي غزة وحماس ترد بـ12صاروخًا

شنّ الطيران الإسرائيلي فجر الأربعاء سلسلة غارات على مواقع لحركة حماس شمالي قطاع غزة، ردت على إثرها الأخيرة بإطلاق 12 صاروخا على البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية، بأن طائرات استطلاع إسرائيلية قصفت ليل الأربعاء سيارة قرب المحكمة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة دون إصابات.

وأضافت الوكالة أن المقاومة على إثر القصف الإسرائيلي أطلقت عدة صواريخ، باتجاه المستوطنات في غلاف غزة.

في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عضوا في حركة حماس يعمل ضمن خلية مسؤولة عن إطلاق بالونات محترقة باتجاه إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن 12 قذيفة بينها صواريخ، أطلقت من قطاع غزة ليل الأربعاء على الأراضي الإسرائيلية دون وقوع إصابات، وأن ثلاثا من هذه القذائف دمرت في الجو بصواريخ القبة الحديدة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي إدرعي، إن الجانب الإسرائيلي نفذ عدة غارات وأصاب سيارة تابعة لناشط في حركة حماس منخرط في إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، وأنه تم كذلك استهداف موقعي رصد تابعين لحماس شمالي غزة.