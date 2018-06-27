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نيللي كريم تستجم في "الجونة" (صورة)

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:55 ص
نيللي كريم تستجم في الجونة (صورة)
نيللي كريم
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الفجر الفني
 

 تتواجد الفنانة نيللي كريم في الجونة حيث تقضي إجازتها الصيفية بعيدًا عن ضغوط العمل والتحضيرات.

وشاركت نيللي كريم، الجمهور عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، بصور ظهرت فيها بحوض السباحة.

الجدير ذكره أن آخر أعمال نيللي كريم كان مسلسل "إختفاء" الذي خاضت به السباق الدرامي لرمضان هذا العام، وشاركها في بطولته كل من هشام سليم، محمد ممدوح، بسمة، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أيمن مدحت، إخراج أحمد مدحت وإنتاج شركة العدل جروب.

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