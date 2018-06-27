الدفاع الجوي السوري يكشف سر جاهزيته القتالية

يتميز الدفاع الجوي السوري بتنوع وسائطه، وتضم ترسانة الدفاع الجوي السوري وسائط قديمة مثل "إس-75" و"إس-200" و"إس-125" و"كفادرات" و"أوسا" إلى جانب الوسائط الحديثة "بانتسير-إس1" و"بوك-إم2أ" و"بيتشورا-2إم".

وأظهرت الأحداث الأخيرة أن وسائط الدفاع الجوي القديمة تستطيع التعامل مع الصواريخ الهجومية الغربية الحديثة.

وطالما لم يصدق خبراء كثيرون ذلك إلى أن يكشف السوريون سر الحفاظ على الجاهزية القتالية لوسائط الدفاع الجوي.

وأوضحت وكالة أنباء موردوفيا الروسية أن السوريين قاموا بتحديث وسائط الدفاع الجوي "المخضرمة". وتضمنت العملية التحديثية تزويدها بأجهزة المحساس الحراري التي تستطيع أن ترصد العدو على مسافة عشرات الكيلومترات من دون أن تكشف عن وجودها.

صحيح أنه لا يمكن تسوية كل المشكلات التي تواجه العتاد القديم عبر العملية التحديثية ولكن قدرات الوسائط التي خضعت للعملية التحديثية ازدادت بشكل كبير.