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رسميًا.. تويوتا تكشف عن سيارتها "كراون 2019" الفاخرة في اليابان

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:49 ص
رسميًا.. تويوتا تكشف عن سيارتها كراون 2019 الفاخرة في اليابان
تويوتا كراون 2019
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كشفت تويوتا الستار عن الجيل الخامس عشر من كراون سيدان الفاخرة في اليابان، والتي تم التمهيد لها بسيارة اختبارية بنفس الاسم العام الماضي، وتصف الصانعة اليابانية الموديل الجديد بكونه "الجيل الأول من السيارات المتصلة"، لتوفرها بنظام DCM المتطور للاتصال الإلكتروني بالبيانات بشكل قياسي.

كراون الجديدة مرتكزة على منصة TNGA الأحدث لتويوتا، وقد تم اختبار الموديل في حلبة نوربورغرينغ، لتعِد تويوتا بتقديمها لـ"نظام توجيه ممتاز ومستحيب" و"ثبات استثنائي" في مختلف الظروف، ويُذكر أن كراون الجديدة أطول بقليل من الجيل الماضي الذي تم إطلاقه في 2012، ليقف عند 193 إنش مقارنة بـ 192 إنش، مع تطويل قاعدة العجلات كذلك لتوفير مساحة أوسع لحركة القدم للركاب الخلفيين.

تويوتا أشارت إلى تحديث كامل المقصورة لتوفير مواد أعلى جودة ومساحة أوسع للسائق والركاب، وتسود شاشة مزدوجة جديدة لوحة العدادات، لتجمع بين شاشة مركزية بطول 8 إنش وشاشة عرض أخرى بطول 7 إنش للتحكم في المناخ وخاصيات الصوت.

المحركات
تويوتا ستطرح كراون الجديدة بثلاث مولدات طاقة مختلفة، الأول هو محرك بترولي تيربو سعة 2.0 لتر بقوة 245 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر.

المولدات الأخرى كلها هجينة، لتجمع بين محركات 2.5 و3.5 لتر ومولدات كهربائية، بقوة إجمالية تتراوح بين 226 حصان و359 حصان للنسخة الأقوى.
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