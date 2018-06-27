سفارة المملكة تحذِّر السياح السعوديين من الظهور بمقتنيات ثمينة بجزيرة ميكونوس

وجَّهت السفارة السعودية، اليوم الأربعاء، تحذيرًا للسعوديين القادمين إلى اليونان من الظهور بمقتنيات ثمينة، خاصة في جزيرة ميكونوس.

وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنَّها لاحظت تكرار تعرض العديد من السياح السعوديين في الجزيرة لسرقات من لصوص محترفين.

ونبَّهت السفارة إلى ضرورة توخِّي السعوديين المقيمين في اليونان الحذر عند زيارة الجزيرة وعدم الظهور بمقتنيات ثمينة، وخصوصًا الساعات والمجوهرات والحقائب أو حمل مبالغ كبيرة.

وأضافت أنه يفضل عدم حمل مبلغ كامل الرحلة والبطاقات المصرفية ووثائق السفر في حقيبة واحدة، وذلك تجنبًا لعمليات السرقة.

وطالبت سفارة المملكة السعوديين بالتقدم ببلاغ إلى الشرطة اليونانية في ميكونوس والتواصل مع السفارة مباشرة في حال التعرض لأي سرقة.