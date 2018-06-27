ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أبو جريشة: كوبر نظريا حقق أهدافه.. لكنه لم يجهز البديل المناسب

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:44 ص
أبو جريشة: كوبر نظريا حقق أهدافه.. لكنه لم يجهز البديل المناسب
هيكتور كوبر
طباعة
أحمد عبد الحفيظ
 

 

قال علي أبو جريشة، نجم ومدرب الإسماعيلي الأسبق والمنتخب الوطني، إن المنتخب الوطني لم يخرج من كأس العالم بأي مكاسب على الإطلاق، لافتا إلى أن الفريق تعرض للهزيمة فقط.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "على العكس المنتخب المغربي، تعرض للخسارة في مبارياته، لكنه كسب احترام الجميع بأدائه القوي".

 

وأكمل: "ما لاحظه الجميع هو عدم وجود بدائل، هيكتور كوبر، المدير الفني اعتمد على مجموعة معينة من اللاعبين ولكن مع استمرار مشاركتهم أصيبوا بإرهاق شديد، في الوقت الذي لم يجهز فيه البديل".

 

وأردف: "لا ألوم كوبر، نظريا هو نجح في تحقيق أهدافه بالوصول إلى كأس الأمم بعد غياب 3 دورات وأيضا التأهل إلى كأس العالم بعد غياب 28 عاما".

 

وأكمل: "لا أفهم لماذا لم يعتمد كوبر على لاعبين آخرين في المباراة الأخيرة أمام السعودية، خصوصا وأن الفريق كان قد ودع المونديال رسميا".

 

واستطرد: "كوبر لم يبحث عن قماشة جديدة هو اكتفى بالمجموعة التي يشرف عليها من فترة، كان من الممكن أن يجدد نصف الفريق خلال لقاء السعودية ويدفع بلاعبين جدد لديهم دوافع مختلفة".

المزيد عن: هيكتور كوبر منتخب مصر رياضة تحقيق أهداف الأخبار الرياضية أخبار الرياضة أبو جريشة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوريا الجنوبية
-
x
16:00
-
ألمانيا
المكسيك
-
x
16:00
-
السويد
صربيا
-
x
20:00
-
البرازيل
سويسرا
-
x
20:00
-
كوستاريكا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/27/2018 9:30:03 AM