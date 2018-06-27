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"الغذاء والدواء" تحذِّر من "انفجار" يهدِّد سيارات المواطنين

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:44 ص
الغذاء والدواء تحذِّر من انفجار يهدِّد سيارات المواطنين
الهيئة العامة للغذاء والدواء
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الفجر السعودي
 

وجَّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحذيرًا لعموم السعوديين من خطر قد يهدِّد سياراتهم بالانفجار.

 

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنَّ ترك بعض المواطنين للعطور في السيارات أو جعلها معرضة للشمس؛ قد ينتج عنه انفجارها، علاوةً على تلفها في كل الأحوال.

 

وأوصت الهيئة بتخزين المواد العطرية في جو جاف بدرجة حرارة الغرفة، والتي تكون عادة بين (٢٠-٣٠) درجة مئوية.وجَّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحذيرًا لعموم السعوديين من خطر قد يهدِّد سياراتهم بالانفجار.

 

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنَّ ترك بعض المواطنين للعطور في السيارات أو جعلها معرضة للشمس؛ قد ينتج عنه انفجارها، علاوةً على تلفها في كل الأحوال.

 

وأوصت الهيئة بتخزين المواد العطرية في جو جاف بدرجة حرارة الغرفة، والتي تكون عادة بين (٢٠-٣٠) درجة مئوية.

المزيد عن: سيارات المواطنين انفجار الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية
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