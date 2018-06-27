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علي أبو جريشة: المدرب الأجنبي الأنسب للمنتخب

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:41 ص
علي أبو جريشة: المدرب الأجنبي الأنسب للمنتخب
منتخب مصر
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أحمد عبد الحفيظ
 

قال علي أبو جريشة، نجم ومدرب الإسماعيلي الأسبق والمنتخب الوطني، إنه لابد من إعداد برامج خاصة لتجهيز اللاعبين المصريين للبطولات الكبرى والمنافسات العالمية.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "رأينا نيجيريا وغانا في المونديال لاعبيه يتميزون بالجلد والصبر والقتال والمنافسة حتى اللحظة الأخيرة".

 

وأكمل: "لابد وأن نربي جيلا جديدا لديه قوة تحمل كبيرة ويلعب تحت أي ظروف، لدينا لاعبين مهاريين لكن يجب أن نحسن توظيفها".

 

وعن المدرب الجديد للمنتخب، قال: "أؤيد فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي، لكن يجب أن نحسن الاختيار ونوفر الإمكانيات والتركيز المناسب لإعداد المنتخب لمشوار التأهل لمونديال 2022".

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