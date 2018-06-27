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نجم الإسماعيلي السابق: مدرب دجلة الجديد يهتم بأدق التفاصيل

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:39 ص
نجم الإسماعيلي السابق: مدرب دجلة الجديد يهتم بأدق التفاصيل
علي أبو جريشة
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أحمد عبد الحفيظ
 

 

قال علي أبو جريشة، نجم ومدرب الإسماعيلي الأسبق والمنتخب الوطني ورئيس جهاز الكرة بنادي وادي دجلة، إن الفريق واجه سوء توفيق في اختيار الجهاز الفني واللاعبين للموسم الماضي.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "حتى الآن نقوم بتحسين قائمة الفريق مع المدرب اليوناني الجديد".

 

وأكمل: "المدرب الجديد مميز للغاية ويهتم بأدق التفاصيل، ونقوم حاليا بدعم الفريق بلاعبين جدد".

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