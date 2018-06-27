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متفوقة على OnePlus.. شاومى تبيع مليون هاتف "Mi 8" خلال 18 يوم فقط!

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:36 ص
متفوقة على OnePlus.. شاومى تبيع مليون هاتف Mi 8 خلال 18 يوم فقط!
Xiaomi Mi 8
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بعد إطلاق الهاتف Xiaomi Mi 8 فى وقت سابق من هذا الشهر قامت الشركة بتحقيق إنجاز كبير من خلال بيع أكثر من مليون هاتف فى 18 يوم فقط.

يأتى هذا الإنجاز من الشركة متفوقة على شركة OnePlus والتى قامت ببيع مليون هاتف OnePlus 6 فى 22 يوم على الرغم من أن الهاتف XIAomi Mi 8 متوفر الأن فقط فى الصين ولم يتم إطلاقه فى الأسواق الأوروبية على عكس الهاتف OnePlus 6.

تم إطلاق نسخة أخرى من الهاتف وهى Mi 8 SE وهى نسخة أقل سعرا تأتى بمعالج Snapdragon 710 ومن المتوقع أن يتم إطلاق نسخة أخرى أعلى سعرا والتى سيطلق عليها Mi 8 Explorer ولن يتم إطلاق الهاتف فى الأسواق الأوروبية إلا فى وقت لاحق من هذا العام ( معلومات تقول فى أغسطس ) مما قد يسمح للشركة بإطلاق النسخة الأعلى سعرا Mi 8 Explorer فى نفس الوقت.
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