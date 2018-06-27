متفوقة على OnePlus.. شاومى تبيع مليون هاتف "Mi 8" خلال 18 يوم فقط!

بعد إطلاق الهاتف Xiaomi Mi 8 فى وقت سابق من هذا الشهر قامت الشركة بتحقيق إنجاز كبير من خلال بيع أكثر من مليون هاتف فى 18 يوم فقط.





يأتى هذا الإنجاز من الشركة متفوقة على شركة OnePlus والتى قامت ببيع مليون هاتف OnePlus 6 فى 22 يوم على الرغم من أن الهاتف XIAomi Mi 8 متوفر الأن فقط فى الصين ولم يتم إطلاقه فى الأسواق الأوروبية على عكس الهاتف OnePlus 6.



