أبو جريشة: كارتيرون سيحقق النجاحات مع الأهلي

قال علي أبو جريشة، نجم ومدرب الإسماعيلي الأسبق والمنتخب الوطني، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مدرب محترم وسيحقق نجاحات مع القلعة الحمراء.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "كارتيرون مدرب يجيد التعامل مع اللاعبين ويقترب منهم بشكل شخصي".

وأردف: "سبق للفرنسي أن توج بالبطولات مع مازيمبي وأعتقد أنه سينجح مع الأهلي، كما أن منظومة الأهلي تعمل بشكل احترافي وستوفر كل عناصر النجاح لكارتيرون".